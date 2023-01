"C'est vivifiant et on est tous ensemble": ces sportifs mettent le pied à l'étrier dès le 1er janvier

Bain de midi, footing ou encore burpees, le jour de l'an est sportif pour certains. Julien Crête et Xavier Preyat sont allés à la rencontre des courageux qui prennent leurs bonnes résolutions au sérieux.

"Une bonne année sportive, c'est surtout ne pas se blesser, courir avec les potes et avoir des petits projets sympas", tels sont les vœux de ce jogger pour 2023. À Ham-sur-Heure, ils sont une flopée à braver la fatigue pour le classique décrassage du nouvel an. Au programme, une heure de course dans les rues du village, le tout, en commençant par une montée. Une seule règle: activer le mode festif. "C'est encore la fête, à Noël, on vient habillés en rouge et au nouvel, c'est un peu plus strass et paillettes." Après l'effort, le réconfort, les coureurs se rejoignent après la séance pour prendre l'apéritif tous ensemble: "C'est un moment hyper convivial".

Pour les adeptes du CrossFit, le programme du premier de l'an, c'est burpees et pompes. Une façon de "commencer l'année en faisant le plein d'énergie".

Et si les athlètes se disent "un peu barges", c'est à Froidchapelle, dans le sud du Hainaut que revient la palme du premier jour de l'année le plus fou. Un bain de midi que certains ne rateraient pour rien au monde. "C'est revigorant, vivifiant et puis c'est top d'être tous ensemble."

Cette année, avec les températures clémentes, l'eau n'était pas trop froide. Pourtant, d'autres sportifs ont choisi de passer la journée sur l'eau plutôt que dans l'eau.