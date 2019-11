"C'était vraiment une arnaque": un agriculteur en conflit avec son assureur après l'incendie de sa moissonneuse

Au programme du magazine "Images à l'appui" sur RTL-TVI ce lundi soir, un conflit entre un agriculteur et son assureur.

Le 25 juillet dernier, alors que Sylvère moissonne son champ accompagné du fils d'une amie, la moissonneuse prend feu. "Quand je suis arrivé au coin, j'ai fait marche arrière et j'ai vu le feu dans la paille et j'ai mis ma machine à l'arrêt car les flammes arrivaient vraiment dans la cabine, relate l'agriculture. Là, c'est la panique, il y avait un petit garçon avec moi, le garçon criait. La première chose à faire, c'est de faire descendre ce petit garçon, le sauver."

Les minutes paraissent interminables, confie Sylvère. Les flammes ravagent le véhicule et se propagent même au champs de blé. Plus d'un hectare part en fumée, soit la moitié de la récolte. L'agriculteur se tourne alors naturellement vers sa compagnie d'assurance. Mais Sylvère n'est pas au bout de ses surprises : "Il est normal que je compte sur eux pour être indemnisé. Mais malheureusement ce n'est pas le cas. Ils refusent de rembourser la machine. Apparemment dans les conditions particulières en tout petit, c'est indiqué que les machines sont assurées contre l'incendie uniquement au repos. C'est un peu comme si on vous assurait votre voiture uniquement dans votre garage, pas sur la route. C'était vraiment une arnaque quoi."

