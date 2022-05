"Ça devient beaucoup plus difficile d'acheter le le bon café au bon prix": dans les magasins ou même au travail, le prix du café augmente

Le prix du café augmente. Dans les grandes surfaces, on enregistre d'enregistre une hausse de 18,6% en un an selon l'association de consommateurs Test Achats. Le prix du café arabica a même grimpé de 40% en un an. Cette hausse devrait se faire ressentir également dans les bars et entreprises.

Des torréfacteurs font face à une situation difficile. Le Brésil, premier producteur au monde, a récemment subi des désastres climatiques. Entre des épisodes de gel et d'inondations, c'est jusqu'à 30% des récoltes qui ont été perdues. Le coût du transport a également augmenté. "On est en train de multiplier les sources d'approvisionnement. Tout d'abord, parce qu'il fait trouver une source compétitive au niveau prix mais aussi parce que les les arrivages sont plus petits et partent plus vite. Ça devient beaucoup plus difficile d'acheter le le bon café au bon prix", affirme Emmanuel Van Der Plancke, torréfacteur chez "Mon cafetier".

"J'essaie de maintenir une entrée de gamme pour deux euros la tasse. Ça reste de toute façon accessible en toutes circonstances. Si la matière augmente, ça peut se répercuter sur le prix de vente final", souligne Harold Anciaux, gérant de "Corica". Dans les entreprises, le café devrait quant à lui augmenter de 5 à 10 centimes.