"Ça faisait longtemps": les Belges sont venus profiter en masse des festivités du 21 juillet à Bruxelles

Une grande fête populaire avec de nombreuses activités gratuites à partager en famille… Voilà la philosophie de ce 21 juillet. Les animations ont commencé très tôt ce jeudi matin au Parc Royal et dans les alentours, et elles vont se prolonger encore ce soir. Les Belges sont heureux de retrouver leur Fête nationale après 2 années de pandémie.

Après 2 années de pandémie, les Belges sont heureux d’avoir pu retrouver leur Fête nationale. "Ça faisait longtemps qu’on était plus venu donc ça fait toujours plaisir de recommencer ça", confie Kevin, qui est venu assister au défilé militaire.

Sur les bords de la route, la foule a applaudi les pompiers, les héros de ces dernières semaines. "Nous avons vu beaucoup de choses aujourd’hui, le temps est fantastique et nous sommes là pour en profiter", se réjouit une Belge venue célébrer les festivités du 21 juillet.

Malgré le temps maussade de ce jeudi matin, une famille que nous avons croisée est venue tôt pour profiter à fond. "On met un k-way, on prend un parapluie et on met des bottes", note la maman. "Il faut dire qu’il était réveillé depuis 6h du matin pour venir, donc on n’a pas vraiment eu le choix", plaisante le papa en parlant de son petit garçon.

Dans le Parc Royal, plusieurs activités étaient organisées. Jeudi matin, c’était initiative à la zumba. "C’est important, c’est pour ça que je suis venue tôt ce matin d’ailleurs, pour participer à la zumba", glisse une participante.

Un groupe venu pour représenter la population civile de l’époque a fait un retour en 1940 pour l’occasion. "Je suis en uniforme de la DPA, la défense anti-aérienne passive. C’est l’ancêtre de la protection civile", informe un membre du groupe. "Moi, je suis en gendarme belge, donc la gendarmerie qui était encore dans l’armée mais qui était habilitée à opérer sur le territoire national. Je suis en sous-officier", explique un autre.

Une Fête nationale placée sous le signe de la découverte. Au Parc Royal, on essaie à un art martial japonais. "C’est un peu exotique, les gens ne connaissent pas forcément ce que c’est donc le premier but, c’est la découverte. Une fois que la découverte est là, on leur montre aussi que c’est abordable quel que soit la condition physique, l’âge…", insiste un amateur de la discipline.

Il y en avait donc pour tous les goûts… Petits et grands et amateurs de sensations fortes. Et que serait notre Fête nationale sans les symboles du pays ? Les frites et la bière étaient évidemment de la partie.