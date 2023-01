"Ça fait 48h qu'on nous balance": des Belges bloqués en Espagne après un problème technique sur un vol TUI

Les congés se terminent plus difficilement que prévu pour près de 200 touristes belges partis dans les Canaries. Ils nous l'ont signalé via le bouton orange alertez-nous. Leur avion a connu un problème technique. Ils ont été bloqués durant près de 48 heures à Tenerife.

Un week-end aux allures de marathon pour environ 180 passagers d'un vol TUI Fly. Ils étaient censés arriver à Liège il y a deux jours. "Ça fait 48h qu'on nous balance. On n'a pas eu d'informations de TUI. On a juste été relogés, heureusement", témoigne Louise, une passagère. Leur mésaventure a commencé vendredi après-midi, lors de la vérification de l'avion au décollage. Les techniciens ont repéré une pièce défaillante à remplacer impérativement. Le diagnostic a pris plusieurs heures.

Les pilotes et les stewards ont excédé les heures de travail

Pieter Demeyere, porte-parole du Tour-opérateur TUI: "Ces informations, nous ne les avons parfois pas nous-mêmes. Il faut parfois pas mal d'heures pour constate où est le problème et pouvoir plus ou moins faire un constat du nombre d'heures de retard qu'il y aura."



Pour remplacer la pièce en question, il fallait visiblement intervenir depuis la Belgique. Un transport qui ne pouvait arriver que le lendemain matin. Le départ est donc décalé à samedi avec un dernier test prévu, mais le programme est à nouveau chamboulé. "Ces tests ont pris plus de temps que prévu. En plus de cela, les pilotes et les stewards ont excédé les heures de travail qu'ils peuvent effectuer dans une journée", conclut Pieter Demeyere.



Après que le staff se soit reposé, l'avion a pu enfin décoller ce dimanche matin à 10H30. Les passagers recevront une compensation de 400 euros sur leur compte.