"Ça fait barrière au niveau des polluants": voici pourquoi il ne faut pas faire de barrages de cailloux sur les rivières

Chaque été, des stewards de rivière sont embauchés aux abords de l'Ourthe de la roche à Liège. Leur rôle est d'informer les pêcheurs, baigneurs, kayakiste et autres promeneurs sur les bons comportements à adopter.

"Ce sont des conseils très concrets. Par exemple bien se rincer après la baignade pour éliminer les risques parce qu'il y a moins d'eau donc la pollution est moins diluée", détaille Pierre Pirotte, chargé de mission au contrat de rivière Ourthe.

Ces jeunes sont de plus en plus amenés aussi à empêcher la construction de petits barrages en pierres dans l’Ourthe. Un geste qui peut paraître anodin, mais qui est en réalité très problématique pour la santé générale de la rivière.

"Il y a de plus en plus de barrage de cailloux. On l'a tous fait quand on était petit et on ne pense pas au côté impactant que ça a sur la rivière", explique encore Pierre Pirotte. "Ça freine l'eau qui devient stagnante en amont, ça fait barrière au niveau des polluants et ça augmente la température de l'eau ce qui peut vraiment être un problème pour les poissons et la vie aquatique. Les plus petites espèces ne peuvent plus se déplacer pour aller dans les zones de repos et de nourriture. Ce n'est pas un problème d'avoir un barrage sur l'Ourthe, c'est l'accumulation de plusieurs barrages qui pose problème."

Pêche interdite pour le moment

Avec les chaleurs et le peu de précipitations, le niveau des cours d'eau est en baisse. Un autre défi dans la survie des poissons.

En ce sens, une nouvelle règle entre en vigueur aujourd'hui : il est désormais interdit de pêcher dans certains cours d'eau. Cela concerne plusieurs sous-bassins wallons de l'Amblève, de l'Ourthe, ou encore de la Haine.