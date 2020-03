"Ça ne peut pas durer !": 300 Belges bloqués aux Philippines demandent l'aide urgente du gouvernement

Hervé Guerrisi est un comédien et metteur en scène belge. En plein pandémie de coronavirus, il est bloqué aux Philippines avec 300 autres compatriotes. Il demande l’aide urgente de la Belgique pour pouvoir revenir à Bruxelles. 27.000 Belges se sont pour l’instant à l’étranger et enregistrés sur le site des affaires étrangères. Nombre d’entre eux sont bloqués sur place à cause des vols qui s’annulent et des frontières qui se ferment les unes après les autres.

Ce mercredi, nous relayions un témoignage similaire: celui de Charlotte, elle aussi coincée aux Philippines. "Nous sommes plusieurs centaines de touristes et notamment des dizaines de touristes belges coincés à l'aéroport de Cebu", nous explique Charlotte, coincée aux Philippines, où l'état de catastrophe a été proclamé pour six mois à cause de l'épidémie de coronavirus.

Comme le reste du monde, ce pays n'est pas épargné par la pandémie. Le nombre de cas enregistré est passé à 187, et 14 personnes décédées. Les 55 millions d'habitants de Luzon, la plus grande île de l'archipel sur laquelle se trouve la capitale Manille, sont en confinement pour un mois. Les écoles, les transports et les services publics ainsi que les entreprises ont suspendu leurs activités.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique

"Concrètement nous sommes bloqués"

Les vols internationaux seront suspendus à partir de jeudi tandis que les vols intérieurs le sont déjà. C'est dans ce contexte tendu que se trouve Charlotte.

"Certaines ambassades, mais pas celle de Belgique, ont informé d'un vol militaire entre Cebu et Manille afin de pouvoir prendre des vols internationaux (...) l'aéroport de Cebu propose certains vols vers l'international, mais ceux-ci sont pleins au moins pendant une semaine et sont à des prix exorbitants et/ou en direction de l'Asie (la Corée et le Japon principalement)", poursuit la Belge.

"Concrètement, nous sommes bloqués", déplore la touriste qui se sent abandonnée par le gouvernement.

Nos compatriotes qui souhaitaient quitter le pays via le Ninoy Aquino International Airport (NAIA) à Manille devaient faire en sorte de se trouver dans la Région capitale pour le 14 mars 2020 avant minuit. Mais il est encore possible de quitter le pays par les autres aéroports internationaux en-dehors de la Région capitale de Manille (Clarck, Cebu, Davao). "Les Belges aux Philippines sont invités à contacter leur compagnie aérienne avant de se rendre à l’aéroport", écrivent les Affaires étrangères.



© Belga

Que faire si vous êtes bloqués à l'étranger ?

Charlotte est loin d'être la seule personne a avoir contacté la rédaction à ce sujet. Qu'est-il prévu pour les Belges, qui, comme elle, sont actuellement en voyage à l'étranger ?

Les touristes ou les étudiants qui séjournent actuellement pour une courte période à l'étranger sont invités "à considérer un éventuel retour anticipé ou, à défaut, être disposés à courir le risque de rester plus longtemps que prévu sur leur lieu de destination", indique le SPF Affaires étrangères. Quant aux résidents permanents, ils doivent eux-mêmes "estimer si le fait de rester sur place constitue la meilleure option".

"Assurez-vous d’avoir un logement"

Les Affaires étrangères, qui avaient déjà déconseillé tous les voyages à l'étranger, recommandent par ailleurs à tous les Belges se trouvant toujours à l'étranger de suivre "scrupuleusement" les instructions des autorités locales.

"Le logement, les finances, la famille, les assurances, la condition médicale et les soins de santé sont des éléments à prendre en considération" dans la décision de rester ou de rentrer en Belgique, ajoute le SPF. Il faut aussi tenir compte du fait que de moins en moins de vols sont opérés.

En cas du choix d'un retour, il est recommandé de prendre contact en premier lieu avec le tour-opérateur, l'organisme de voyage ou la compagnie aérienne. "Si vous constatez que les frontières du pays dans lequel vous séjournez sont effectivement fermées et que même les voyages pour rentrer chez vous ne sont plus possibles, nous ne pouvons que vous conseiller de rester où vous êtes", précisent encore les Affaires étrangères.

"Assurez-vous d’avoir un logement et essayez via des contacts en Belgique d’assurer votre assistance, notamment avec votre banque ou des bureaux de change (Western Union), votre médecin (médicaments), vos familles et amis. Dans les circonstances actuelles, qui sont sans précédent, les moyens d’action des Ambassades belges sont limités", ajoutent les Affaires étrangères.

"En cas d’urgence, nos Ambassades, Consulats ainsi que le call center à Bruxelles sont prêts à assister les compatriotes belges à l’étranger, mais il importe aussi que les citoyens prennent leurs responsabilités et suivent de près les instructions des autorités locales. Les avis de voyage sont continuellement mis à jour par pays en fonction de l'évolution de la situation. Chacun est invité à les consulter régulièrement", détaillent-elles.

Pour plus d'informations sur le sujet, consultez le site https://www.info-coronavirus.be/fr/ ou appelez le 0800/14.689.

Les Affaires étrangères invitent tous les Belges à consulter les informations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de l’Institut de Médecine Tropicale à Anvers :

https://www.who.int/fr/home

https://www.wanda.be/fr/