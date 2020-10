"Ce n’est pas que remplir des peaux d’animaux avec de la paille": un taxidermiste raconte son activité hors du commun

Le magazine "Tout s'explique" s'intéressera ce soir aux métiers extraordinaires, en lien avec les animaux. Rendez-vous à 19h45 sur RTL-TVi.

Côtoyer des animaux et être payés pour ça : certains ont fait de ce rêve leur réalité. A travers des portraits hauts en couleur, vous découvrirez des métiers extraordinaires et surprenants. Première escale en pleine neige à la rencontre de Daniel : kinésithérapeute, il consacre tout le reste de son temps à des courses avec ses chiens de traîneau.

Maria Del Rio vous fera aussi découvrir les secrets d'un taxidermiste : redonner vie aux animaux morts est son métier. Une profession bien plus physique et complexe qu'il n'y paraît. "Ce n’est pas que remplir des peaux d’animaux avec de la paille", explique-t-il notamment. Quant à Nathan, il vous présentera des pigeons de course, de vrais champions qui peuvent valoir jusqu'à un million d'euros.

Tout s'explique, ce jeudi à 19h45 sur RTLTVI

Tous les épisodes sur RTLplay