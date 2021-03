"Ce n'est pas une bonne idée": pour Frank Vandenbroucke, le barbecue à 10 n'est toujours pas possible

Depuis le 8 mars, les rassemblements en extérieur sont passées de de 4 à 10 personnes. Les activités en plein air présentent un risque virologique nettement moins élevé. Respecter la règle de la distanciation physique de 1,5m reste néanmoins important, ont précisé les autorités.

Avec l'arrivée des beaux jours, il faut s'attendre au retour des barbecues. Pourtant, pour Frank Vandenbroucke, organiser un barbecue avec des personnes extérieures à son foyer ne respecte pas les mesures sanitaires en vigueur. "Le barbecue n'est pas une bonne idée. A l'extérieur, ce n'est pas une bulle. Quand on dit que vous pouvez être dehors avec 10 adultes en gardant la distance et en portant le masque, le barbecue ne semble pas être la meilleure idée. Sauf si vous avez un jardin avec des coins assez distancés. Il faut le bon sens dans notre comportement. On ne va pas décréter tout cela en détail", a-t-il indiqué sur le plateau de 'C'est pas tous les jours dimanche'.