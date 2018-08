"Chez nous, ils se lâchent un peu": voici ce qui se passera pour le gagnant de l’Euromillions quand il se manifestera

Dans six jours, il recevra en une fois sur son compte en banque 107 millions d’euros. Un Belge a en effet remporté la cagnotte de l’Euromillions hier soir. Il ne s’est pas encore manifesté mais une de nos équipes a pu découvrir où il sera prochainement reçu.

A Bruxelles, c’est Suzanne Kabbert, conseillère des gagnants pour la Loterie Nationale, qui recevra le grand vainqueur. Elle est l’une des seules personnes à connaître l’identité des gagnants de l’Euromillions. La première étape une fois qu’elle les rencontre, c’est la revérification du ticket.

Le vainqueur a remporté plus de 107 millions d’euros. C’est le troisième gain le plus important remporté à l’Euromillions en Belgique. Un montant qui sera versé en une seule fois et dans un délai de 6 à 7 jours maximum. "C’est vrai qu’ils sont un peu nerveux, ils ne savent pas quoi faire, confie Suzanne Kabbert au micro de nos reporters Mathieu Langer et Eric Poncelet. Question banque, on ne les conseille pas vraiment financièrement mais on les dirige vers une banque privée. Comme ils ne peuvent pas en parler à beaucoup de monde, ils se lâchent un peu chez nous."





Où placer son argent ?



La Loterie Nationale envoie la liste des banques. Au gagnant de choisir où il veut placer son argent. Franck Vranken, responsable de la stratégie d’investissement de la banque privée Puilaetco Dewaay, conseille des investissements aux particuliers à partir de 500.000 euros. Il présentera plusieurs possibilités au gagnant. "Est-ce qu’il est tenté par des actions, par des obligations ? Quel est son engouement pour le risque ? Qu’est-ce qu’il envisage pour le futur ? Qu’est-ce qu’il veut faire par rapport à sa famille, ses amis ? C’est un entourage complet et je pense que dans notre banque, comme on en a déjà eu l’exemple avec d’autres gagnants, ils sont assez heureux."

S’il ne s’est pas encore manifesté, le grand gagnant sera en tout cas très bien accompagné.