"Comment le PTB justifie-t-il l'utilisation de 2 millions d'euros d'argent public en pub Facebook?": Raoul Hedebouw répond à Paul Magnette

Le président du PTB Raoul Hedebouw était l'invité de l'émission C'est pas tous les jours dimanche. Durant cet entretien, le député fédéral a notamment été interrogé par Paul Magnette à propos des dépenses électorales du parti travailliste, en particulier sur les réseaux sociaux.

"On sait que le PTB a dépensé plus de 2 millions d'euros en publicité sur Facebook. C'est de l'agent public puisque ce sont des dotations publiques des partis politiques, payés avec les impôts des travailleurs. C'est très efficace, car quand on va sur Facebook, il est impossible d'échapper aux vidéos sponsorisées par le PTB. Mais comment, quand on est un Parti communiste, on peut expliquer et justifier l'utilisation de 2 millions d'euros d'argent public pour financer de la publicité sur Facebook, qui est en plus une multinationale américaine qui ne paye pas d'impôts. N'est-ce pas, un peu contradictoire pour un Parti communiste", interroge le président du PS.

La réponse de Raoul Hedebouw: "La première chose qui est folle est que Paul Magnette lui-même fait des pubs sur Facebook", a-t-il souligné. "Deuxièmement, l'essentiel de nos dépenses se fait en Flandre, car il y a une concurrence électorale terrible avec l'extrême-droite sur les réseaux sociaux. On passe beaucoup dans les médias traditionnels. L'opposition est passée 3% du temps d'antenne en Flandre. Il y a donc un combat à mener sur les réseaux sociaux. Si c'est un problème de dépenses électorales, le PTB a proposé de diminuer les dotations des partis politiques par deux. Les partis politiques reçoivent beaucoup trop de fric. Mais ce sont les autres partis, dont celui de Paul Magnette, qui bloquent. Je crois que tout comme la gauche française et américaine, qui investit sur Facebook, c'est là où il faut être. C'est là où sont les citoyens."