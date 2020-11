Confinement renforcé en Belgique: puis-je encore promener mon chien en journée?

La Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le plus, a décidé un "confinement plus sévère", évoquant "des mesures de la dernière chance" pour tenter de ralentir la pandémie, a annoncé vendredi le Premier ministre Alexander De Croo.

Le comité de concertation a adopté vendredi une série de mesures qui plongent la population dans un "confinement renforcé", selon les mots du Premier ministre, Alexander De Croo. Ce sont les "mesures de la dernière chance", a-t-il averti. Elles entreront en vigueur dimanche à minuit et pour une durée de six semaines, en principe jusqu'au 13 décembre.

Depuis ces nouvelles annonces, vous êtes nombreux à nous interroger via le bouton orange Alertez-nous. "Peut-on aller promener son chien à partir de lundi", nous demande Eddy. La réponse est "oui". Les déplacements non essentiels ne sont pas interdits, contrairement à d'autres pays. "C'était une option mais on a considéré que, si les gens respectent les règles sur le lieu de destination, ce n'était pas nécessaire", avait indiqué la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden.

Seule condition pour nos déplacements: il faut respecter le couvre-feu en vigueur. Pour rappel, le couvre-feu s'étend entre 22 et 6h du matin en Wallonie et à Bruxelles, et entre minuit et 5h en Flandre.

COVID 19 en BELGIQUE: où en est l'épidémie ce dimanche 1 novembre?