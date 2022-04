"Dans les magasins, les sacs sont-ils vraiment biodégradables ?": les explications de notre journaliste

RTL Info répond à vos questions. Celles que vous nous posez via le bouton orange Alertez-nous et sur nos réseaux sociaux.

"Dans les magasins, on trouve beaucoup de sacs plastiques 'biodégradables' maintenant. Est-ce qu’ils sont vraiment biodégradables ?", interroge Hamed via le bouton orange Alertez-nous. "J'ai du mal à croire qu’une fois dans la nature, ils ne polluent pas", confie-t-il.

Les sacs plastiques “biodégradables” ont des propriétés intéressantes : si le plastique classique met des milliers d’années à se décomposer, les sacs biodégradables sont beaucoup plus rapides : entre 9 mois et plusieurs années selon leurs composants.

Mais en effet, pas question de les jeter dans votre compost, et encore moins dans la nature : car ils sont “biodégradables” seulement en milieu industriel. Autrement dit, il faut qu’une entreprise les prenne en charge et les mette dans des conditions très précises pour qu’ils se décomposent. Il faut donc que ces sacs soient triés, collectés séparément, et pris en charge de manière spécifique.

Bref, vous l’aurez compris : très peu des sacs produits finissent réellement “bio-dégradés”. D’ailleurs, de nombreuses associations dénoncent ce terme de “biodégradable” qui peut être mal interprété par le consommateur.