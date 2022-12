"De l'air chaud s'est vraiment accumulé": comment expliquer ce gros contraste des températures en si peu de temps?

Après plusieurs jours de gel, avec des températures largement négatives, c'est le redoux qui va marquer cette semaine. En 48 heures à peine, le thermomètre a grimpé, en moyenne de 10 degrés. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Et surtout, combien de temps va-t-il durer ?

A Liège, les images de l'Ourthe gelée ce dimanche matin contrastent beaucoup avec ce lundi : 24 heures plus tard, on a gagné plus de 10 degrés supplémentaires. Le lit a retrouvé son cours. La neige a disparu pour laisser place à un temps beaucoup plus nuageux, et verglaçant même ce lundi matin. Comment expliquer ce phénomène? "Ce redoux, qui s'est produit, était un redoux rapide. Il a eu pour conséquence de transporter les précipitations en pluie. Seulement, sur cette courte période, les sols n'avaient pas encore eu le temps de dégeler. Résultat ? L'eau, en touchant le bitume, le transforme quasiment instantanément en patinoire", explique Sabrine Jacobs, présentatrice météo.

Un froid polaire la semaine dernière, et aujourd'hui des températures beaucoup plus clémentes. L'explication est toute simple : "La semaine passée, on a eu une accumulation d'air froid sur l'Europe et du coup, de l'air chaud s'est vraiment accumulé sur l'Afrique à basse latitude. Et d'un coup, le vent est passé au sud et tout cet air chaud est arrivé chez nous. Ça explique vraiment ce contraste thermique : on a gagné 20 degrés entre hier matin et aujourd'hui", développe Xavier Fettweis, climatologue à l'Université de Liège.

Le reste de la semaine, le temps va se répéter... La neige pour Noël, ce ne sera visiblement pas pour cette année.