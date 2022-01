"Deltacron": un nouveau variant a-t-il vraiment été découvert à Chypre?

A Chypre, un nouveau variant, mix entre Delta et Omicron, aurait été découvert. Pour le moment, rien n'a encore été confirmé.

"Il y a actuellement des co-infections Omicron et Delta et nous avons trouvé cette souche qui est une combinaison des deux cas", a ainsi déclaré le professeur de Biologie à l’Université de Chypre Leondios Kostrikis. Comme le rapportait le Figaro dans ses lignes ce dimanche, une nouvelle souche de variant du Covid-19 aurait été détecté à Chypre. Sorte de croisement entre les variants Delta et Omicron, ce nouveau variant déjà baptisé "Deltacron" aurait déjà touché 25 personnes. Parmi ces personnes, 11 était déjà hospitalisées à cause du Covid et 14 ne l'étaient pas. Des premiers échantillons ont déjà été envoyés à l'Institut Pasteur.



Marc Van Ranst relativise



Dans les colonnes de HLN, le virologue Marc Van Ranst a cependant calmé le jeu : "Un mélange de ces deux arbres généalogiques est peu probable, mais la contamination en laboratoire semble être la cause. Quelque chose a peut-être mal tourné lors du téléchargement des séquences des tests Covid examinés dans les bases de données."



Pour l'instant, l'OMS n'a pas réagi concernant l'existence, ou non, de ce nouveau variant Deltacron.