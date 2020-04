"Des choses que vous n'avez jamais vues à la télévision": Jean-Michel Zecca vous donne rendez-vous pour une émission exceptionnelle ce lundi

RTL TVI et Bel RTL lancent une grande opération "Belges à domicile vus du ciel" ce lundi. De 13h30 à 19h, vous pourrez suivre ce direct où nous parcourrons la Wallonie et Bruxelles à votre rencontre.

Vous êtes nombreux à suivre quotidiennement sur RTL TVI la première émission de confinement "Belges à domicile". Un rendez-vous feel good qui apporte le réconfort dont nous avons bien besoin en cette période inédite.

Pour ce lundi de Pâques un peu particulier, Maria Del Rio et Jean-Michel Zecca vous proposent de passer l’après-midi ensemble en direct sur RTL TVI pour une émission spéciale: "Belges à domicile vus du ciel", dont le lancement se fera depuis le RTL Info 13h.

Le but ? Mettre en avant les initiatives positives qui se passent durant le confinement. Jean-Michel Zecca était en direct dans le RTL INFO 13h pour en parler. "Je suis ravi de vous retrouver parce que ça nous manque à nous aussi de vous voir, de vous parler, d'être en contact avec vous. On ne pouvait pas venir chez vous comme on le fait d'habitude, donc on a décidé de venir au plus proche de chez vous pour vous communiquer des messages positifs, des histoires. On va vous raconter des histoires absolument magnifiques. Les histoires, c'est aussi vous qui allez les écrire."

"L'occasion de vous voir à la télévision"

Christophe Deborsu lui, passera vous voir chez vous... enfin au-dessus de chez vous puisqu’il sera à bord de l’hélicoptère de RTL qui sillonnera Bruxelles et la Wallonie pour vous filmer. "L'occasion de voir vos jardins, vos terrasses, de vous voir à la télévision." Sandrine Dans et Jacques van den Biggelaar seront eux aux quatre coins de la Wallonie.

"C'est un lundi de Pâques très particulier qu'on s'apprête à vivre. C'est l'occasion en Belgique de voir des monuments, des sites touristiques de notre patrimoine wallon depuis le ciel, dans une situation inédite. Cet hélicoptère va surtout nous servir à venir au plus près de ceux qui sont toujours au contact de la difficile réalité. Je pense par exemple au personnel soignant, au personnel qui travaille dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Il y a une immense mobilisation qui se met en place en ce moment pour cette émission événementielle. On va voir des choses que vous n'avez jamais vues à la télévision."

Vous avez envie de faire signe à Christophe Deborsu? De préparer une surprise sympa vue du ciel ou simplement de passer un message à l’antenne? C’est le moment idéal pour remercier les personnes qui vous aident, de dire à vos proches que vous les aimez, peut-être même de faire une demande en mariage ou encore d’annoncer votre grossesse de manière originale! Toutes les actions et les messages de bienveillance sont les bienvenus! Contactez-nous vite à l’adresse suivante: helico@rtl.be.