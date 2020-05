"Des gens prennent des bains avec de l'eau de javel, c'est DANGEREUX": le Centre Antipoisons met en garde la population

Les incidents liés à l'eau de javel, puissant désinfectant, ont par exemple été multiplié par 12. Le Centre Antipoisons signale que les appels ont augmenté de 15% en mars et en avril et met en garde la population. Ces dernières semaines, l'eau de javel a notamment été utilisée comme gel désinfectant pour les mains. Certains Belges en ont aussi mis dans leur bain pour être sûrs d'éliminer toute trace éventuelle de coronavirus.



"Des gens prennent un bain avec de l'eau de javel. Mais ça, c'est très dangereux, car de l'eau de javel très concentrée donne beaucoup de brûlures. On ne se lave pas à l'eau de javel, non", avertit Patrick De Cock, Coordinateur communication du Centre Antipoisons, au micro de Valérie De Winter.