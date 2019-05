"Des problèmes oubliés depuis trop longtemps": différents sites d'ORES perturbés par des piquets de grève

Depuis quelques jours, l'accès à différents sites de travail d'ORES, notamment Montignies-sur-Sambre et Leuze-en-Hainaut, est perturbé par des piquets de grève. La direction d'ORES regrette ces mouvements et s'étonne de la réaction des représentants syndicaux.

"Grève sur plusieurs sites ORES, dont Louvain La Neuve et Montignies-sur-Sambre, qui maintiennent les piquets de jour comme de nuit. Cette grève est sectorielle suite à divers problèmes oubliés depuis trop longtemps par les différentes directions", nous a envoyé Michael via le bouton orange Alertez-nous.

En matière d'évolution du système d'évaluation du personnel, ORES et les organisations syndicales sont convenues que le système en place actuellement devait être repensé. Des négociations sont en cours et le dossier n'ayant pas pu être finalisé au 1er trimestre 2019, il a été décidé, pour préserver les droits individuels et collectifs des collaborateurs, de prolonger le système dans sa version actuelle pour une année. La volonté de la direction est toujours de faire évoluer positivement le système d'évaluation de son personnel. Des discussions à ce sujet ont eu lieu ce lundi 13 mai et sont prévues ce vendredi 17.



ORES rappelle également sa volonté de permettre à chaque membre du personnel de développer ses compétences afin qu'il puisse participer très concrètement à la construction de l'entreprise de demain. C'est dans cette optique que 6,14% de la masse salariale ont été consacrés en 2018 à la formation des salariés. La direction d'ORES appelle à un retour à la sérénité et tient à rappeler une nouvelle fois sa volonté de concertation et de dialogue ouvert et transparent, dans un climat respectueux de tous.