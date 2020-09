"Dinner in the sky" à Bruxelles: un restaurant gastronomique dans les airs sur la place de Brouckère

"Dinner in the sky", nouvelle version, fait son apparition ce mercredi sur la place de Brouckère. Jusqu'au 2 octobre, la plate-forme gastronomique éphémère pose sa grue sur la place emblématique de Bruxelles où 32 personnes pourront s'attabler par tables de quatre, dispersées en îlot autour de la cuisine.

Répondant aux règles de distanciation sociale recommandées par les autorités sanitaires, le restaurant éphémère multi-étoilé dans les airs accueille huit tables rondes réparties autour d'une cuisine centrale de quatre mètres de long, où évoluent chef et brigade. Trois mètres séparent chacune des tables et plus d'un mètre distancie chaque convive. Auparavant, le concept imaginé en 2006 permettait à 22 convives autour d'une seule grande table de découvrir les créations d'un chef de renommée. Parmi les chefs qui fouleront le plancher des nouvelles cuisines suspendues figurent David Martin ("La Paix"**), Pierre Résimont ("L'Eau Vive"**), Karen Torosyan ("Bozar"*), Isabelle Arpin ("Isabelle Arpin") ou encore Alain Bianchin ("Alain Bianchin"*). Un menu cinq services (295 euros) sera quotidiennement orchestré, cuisiné et servi par le chef gastronomique du jour à midi, 19h00 et 21h30. La Ville de Bruxelles, avec laquelle collaborent les organisateurs de l'événement, avait demandé ce haut-lieu bruxellois pour y attirer le public du centre et permettre d'apprécier le piétonnier terminé.