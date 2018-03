"Dutroux, l'évasion": un documentaire inédit à découvrir sur RTL-TVI

20 ans après les faits, RTL-TVI diffuse ce mercredi 28 mars un documentaire sur l'évasion de Marc Dutroux. Des témoignages inédits, des images d'archives exclusives, "Dutroux, l'évasion" vous plonge au cœur de cette affaire qui a révélé de nombreux dysfonctionnements.

Le 23 avril 1998, Marc Dutroux s'évade du Palais de Justice de Neufchâteau durant son transfert. L'homme profite du fait qu'il n'est pas menotté pour maîtriser l'un des gendarmes qui assure sa garde. Il le déleste de son arme et se dirige vers la sortie.

Au même moment, le substitut du procureur du Roi, Jean-Paul Pavanello, franchit la porte d'entrée. Sous la menace, il est contraint de laisser le tueur en série s'échapper.

Pendant plus de 3 heures, une véritable chasse à l'homme s'engage pour retrouver l'ennemi public numéro 1. Toutes les polices du Royaume et des pays voisins sont mobilisées. C'est finalement un garde forestier qui repère le fugitif dans un bois proche de Neufchâteau et donne l'alerte.

Le parcours de sa rocambolesque évasion est retracé, minute par minute, dans cette émission inédite. Vingt ans après les faits, des témoins racontent les faits au micro de RTL-TVI. Abasourdis, ils ont assisté à l'évasion de l'ennemi public numéro 1. "Y'avait des cris qui venaient de la rue. 'Arrêtez-le, arrêtez-le'. On se demandait ce que c'était. On aurait dit Dutroux avec sa petite moustache", explique l'un d'entre eux.







Des reconstitutions et des témoignages inédits

Badri Lahrach, un habitant de Neufchâteau, se trouvait à son domicile au moment des faits. "J'entends crier 'Au secours, au secours', et là je vois Dutroux", raconte-t-il. Sans réfléchir, il se lance à sa poursuite. Grâce à cet habitant de Neufchâteau, Dutroux, à bout de souffle, est pris au piège. Son réflexe fut alors de pointer son arme sur Badri Lahrach qui explique avoir vécu la frayeur de sa vie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'arme du tueur en série n'était pas fonctionnelle...

Au travers de reconstitutions, de témoignages inédits et d'images d'archives, "Dutroux, l'évasion" vous plonge au cœur de cette folle journée qui s'achèvera par la démission des ministres de la Justice et de l'Intérieur.