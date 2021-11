"Elle permettra d'avoir une rapidité en permanence": la fibre optique se déploie en Wallonie

La Wallonie s'équipe de la fibre optique afin de doter la Région d'un réseau internet plus performant et mieux adapté aux besoins de connections. Cette technologie a été installée dans les grandes villes, désormais c'est au tour des plus petites comme Waterloo.

La Wallonie accélère le développement de la fibre optique. Unifiber, société spécialisée dans la fibre optique qui regroupe Proximus et Eurofiber, a débuté d'importants travaux. La fibre est déjà présente en Wallonie. Proximus l'installe dans les lieux densément peuplés. Unifiber l'installe dans les zones plus rurales.

Les trottoirs de la Chaussée Bara de Waterloo sont en plein travaux sur plusieurs centaines de mètres. "On est en train de placer des multi-futs, 24 paires de fibre optique", explique Thierry Duval, chef de ce chantier.

Les câbles se comptent par dizaines, chacun ira raccorder un foyer à la fibre. Et les travaux sont rapides. 350 mètres en quatre jours.

Aucune onde

La société Unifiber se veut rassurante. "Ça reste de la lumière qui passe par un support", indique Marine Marcelis, responsable communication. "Il n'y a aucune onde."

Pour Laurent, habitant de la Chaussée Bara, c'est une bonne nouvelle. "On arrive tous plus ou moins à la même heure quand on rentre le soir", explique-t-il. "Ca freine parfois car tout le monde utilise internet. La fibre optique permettra d'avoir une rapidité en permanence et ça, c'est bien."

Au début de l'année, 621.000 foyers et entreprises disposaient déjà de la fibre en Belgique. On devrait frôler le million de connexions d'ici la fin de l'année. L'objectif pour 2028 est de connecter 4,2 millions de foyers.

Pourquoi la fibre?

Le réseau cuivre, utilisé actuellement, est vieillissant. Les pannes, bien que rares, deviennent plus fréquentes. Et le cuivre ne répond plus aux besoins des foyers.

La fibre optique permet une vitesse de téléchargement pratiquement infinie. On ne connait d'ailleurs pas encore ses limites. Dans un premier temps, la fibre aura une "vitesse de téléchargement" d'un Gigaoctet par seconde. C'est 10 fois plus rapide que la meilleure connexion cuivre actuelle.

La vitesse limitée du cuivre n'est pas le seul problème. De plus en plus d'objets connectés apparaissent dans nos maisons. Smart TV, surveillance caméras, frigo connecté, streaming,... La multiplication des appareils a tendance à consommer plus de vitesse de téléchargement. C'est pour ça qu'on a parfois des soucis avec sa série en streaming quand un enfant joue à un jeu en ligne en même temps.

En chiffres

- 4,2 millions de foyers et entreprises connectés d'ici 2028 en Belgique.

- Près d'un million connectés d'ici la fin de l'année.

- Un investissement de 5 milliards d'euros.

- Un investissement pour les 80 prochaines années.

- La fibre installée à 100% à Bruxelles d'ici 2025

- Objectif : 10% de foyers connectés chaque année d'ici 2028, pour une couverture de 70% du pays d'ici là.