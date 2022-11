"Elles travaillent pour rien": à cause de l'écart salarial avec les hommes, les femmes travaillent "gratuitement" à partir de la mi-novembre

Les femmes européennes ont en moyenne des salaires 13% inférieurs à ceux des hommes, "ce qui signifie qu'à partir de la mi-novembre, elles travaillent pour rien", dénonce l'organisation européenne PES Women qui a fait du 15 novembre l'"Unequal Pay Day".

L'organisation appelle les hommes à prendre plus en charge les tâches ménagères et le soin des enfants afin que leurs femmes puissent ainsi davantage se consacrer à leur activité professionnelle et résorber ainsi le fossé salarial. En Belgique, 42% des femmes travailleraient à temps partiel, contre 12% seulement pour les hommes, selon des chiffres avancés par le mouvement. La plupart des femmes disent travailler à temps partiel pour pouvoir s'occuper de leurs enfants ou d'autres personnes dépendantes. Un motif avancé par 10% seulement des hommes employés à temps partiel.

Selon des chiffres de l'OCDE, les femmes belges consacrent chaque jour quatre heures de leur temps à du travail non-rémunéré, contre 2,4 heures seulement pour les hommes. L'organisation a lancé une campagne vidéo de sensibilisation. Elle y appelle les hommes à prendre davantage à leur charge le travail non-rémunéré afin que les femmes aient plus d'opportunité sur le marché du travail. Leur message est clair: "Les hommes ont les compétences. Qu'ils les appliquent à leur foyer".