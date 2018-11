"En achetant en ligne, on participe à la précarisation de l'emploi": les petits commerces sont démunis face à la concurrence lors du Black Friday

Les petits commerces sont victimes du Black Friday, selon le SDI.

Les journées promotionnelles comme le Black Friday risquent de déréguler l'économie et de détériorer le commerce de proximité, s'inquiète jeudi le Syndicat des Indépendants & des PME (SDI). L'organisation invite les acheteurs à réfléchir à leur mode de consommation et à ses répercussions.



Selon le SDI, les petits commerces constituent les principales victimes de ces journées promotionnelles car ils sont démunis face à la concurrence de la grande distribution et de l'e-commerce. Le secteur du commerce de proximité représente un emploi sur huit en Belgique et doit donc bénéficier du soutien de la population, au risque de le voir disparaître, souligne-t-il.





Le syndicat conseille donc vivement aux consommateurs de réfléchir aux conséquences de leurs habitudes d'achat. "En achetant en ligne, le consommateur participe inéluctablement à la précarisation de l'emploi, à la dégradation des conditions de travail et à la détérioration des commerces de proximité", dénonce-t-il.



Le petit commerçant offre pourtant de nombreux avantages par rapport à la grande distribution, notamment un service après-vente, des promotions et des cartes de fidélité, souligne le SDI.