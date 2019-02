"En voulant faire plaisir aux enfants, nous avons surtout énervé les parents": au cœur d'une polémique sur des emballages superflus, Delhaize s'excuse

Depuis jeudi dernier, les clients Delhaize reçoivent à chaque tranche d'achat de 20 euros un pochette en plastique contenant une petite brique en plastique, placée sur une barquette, elle aussi en plastique. L'initiative vise à fidéliser les clients afin qu'ils construisent un magasin miniature avec des petites briques semblables à des Lego.

Cette nouvelle action de la chaîne de supermarchés a suscité de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux alors que des milliers de jeunes battent le pavé chaque jeudi dans les rues de Bruxelles pour le climat. "Qui chez vous s'est dit: 'Tiens, ça c'est une bonne idée, allons gaspiller des ressources et de l'énergie pour des petits objets publicitaires pour les enfants'. Qu'est-ce qui vous a pris?", lance un internaute."Bravo Delhaize pour votre geste écologique! Deux morceaux de plastiques emballés dans du plastique Made in China", écrit un autre.





"En voulant faire plaisir aux enfants, nous avons surtout énervé les parents"



Delhaize reconnait son erreur. Via un mail transmis à l'ensemble des clients ayant adhéré au programme de fidélité, l'enseigne présente ses excuses. "On s’est beaucoup trompé. En voulant faire plaisir aux enfants, nous avons surtout énervé les parents. Et ils ont eu raison de réagir. En effet, vous avez été nombreux à nous faire remarquer que nos jouets 'Delhaize Shop' étaient inutilement présentés dans des emballages en plastique, accompagnés d’une barquette en plastique", peut-on lire dans cette communication.

"À l’heure où les marches pour le climat se succèdent, nous reconnaissons qu’il s’agit d’une erreur de jugement que nous aurions dû anticiper. Nous nous en excusons. Et afin de la réparer au plus vite, nous avons besoin de votre aide : dès aujourd’hui, nous vous invitons à recycler les emballages en les jetant dans des caisses spécialement prévues à cet effet, qui seront placées dans les magasins dans les prochains jours. Ces emballages seront ensuite collectés et intégralement recyclés", note l'enseigne.





"Redoubler d'efforts"



Dès ce mardi, les personnes ayant collecté ces emballages en plastique sont donc invitées à les rapporter un magasin. Delhaize dit s'engager et soutenir les démarches visant à réduire l'empreinte écologique.

"Ces gestes, nous l’espérons, témoigneront de nos efforts incessants pour diminuer notre impact environnemental et minimaliser l’utilisation du plastique. Ils rejoindront les nombreuses autres initiatives que nous prenons au quotidien et que nous continuerons à prendre afin de vous proposer un supermarché toujours plus vert et plus durable. Cela ne se fera sans doute pas du jour au lendemain. Mais nous savons que nous pouvons compter sur votre vigilance pour y arriver. Vos nombreuses réactions de ces derniers jours nous rappellent effectivement que, face au défi écologique, il faut redoubler d’efforts", précise le mail.