"Faire la distinction entre les personnes qui ne veulent pas payer et celles qui ne peuvent pas": le ministre de la Justice veut lutter contre "l'industrie de la dette"

Les huissiers doivent être plus abordables et leurs honoraires plus transparents, estime le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), cité dans De Morgen vendredi. La lutte contre "l'industrie de la dette" sera une priorité pour le libéral flamand en 2023, assure l'intéressé dans un entretien accordé au quotidien.

Il détaille trois lignes de force pour une adaptation législative:

les tarifs pour une intervention de huissiers doivent baisser

la structure de la tarification doit être simplifiée

les personnes en méditation de dette ne doivent pas subir d'interventions supplémentaires de la part d'huissiers

"L'objectif est de faire la distinction entre les personnes qui ne veulent pas payer et celles qui ne peuvent pas payer", a souligné le ministre. "Pour les premiers, nous devons être plus stricts, pour les seconds nous devons fournir une assistance."

La Chambre nationale des huissiers de justice confirme que des pourparlers concernant une réforme sont en cours. Selon la coupole, ces négociations se déroulent de manière constructive.