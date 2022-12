"Faire le maximum pour décourager à fumer": bientôt du changement en matière de cigarettes électroniques

Un arrêté royal encadrant plus strictement la vente de cigarettes électroniques et produits liés devrait être publié sous peu, pour entrée en vigueur 6 mois plus tard (avec un délai supplémentaire pour les détaillants), communique mardi le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit). L'idée étant de "faire le maximum pour décourager les gens de se mettre à fumer".

Différentes conditions vont encadrer la mise sur le marché belge des appareils eux-mêmes. Il sera ainsi interdit de les rendre plus "attirants" en y intégrant des lumières, et ils devront intégrer une mise en garde concernant la santé de l'utilisateur.

Le texte va introduire également la possibilité d'établir une liste de substances autorisées ou proscrites dans les liquides alimentant ces vapoteuses.