"Il était important qu’il pleuve": les précipitations de ce week-end ont-elles suffi à sauver les cultures souffrant de la sécheresse?

La pluie a fait des dégâts dans notre pays. Mais elle était aussi fortement attendue par les agriculteurs. A-t-elle cependant suffi à "régler" les problèmes de sécheresse dont on parle depuis quelque temps ? Les cultures sont-elles encore en danger ? Les agriculteurs espèrent que la pluie continuera à tomber de façon régulière.

À Bovesse, dans le namurois, les 4 hectares de culture de chicorée de Marianne connaissent des dégâts à cause des périodes de sécheresse de ces dernières semaines. Les surfaces sont brunes… La terre se retrouve sans plante, car elles ne s’y sont pas développées.

Au sol, les feuilles sont plus courtes que la normale. "On a ici une toute petite, avec à côté des chicorées qui sont plus grandes. Et puis, ici, une plutôt moyenne", constate cette agricultrice et présidente de la Fédération Wallonne de l'Agriculture.

Les relevés à Uccle comptabilisent 58 litres d’eau tombée par m2 ces deux dernières semaines. La situation varie selon les régions du pays, mais la pluie réjouit le monde agricole. "Globalement, tant pour les cultures que pour nos prairies, il était important qu’il pleuve et que, de fait, ça casse un petit peu les effets qui se faisaient fortement ressentir par la sécheresse", explique-t-elle.

Après ces images de terres sèches et craquelées, ces précipitations insufflent de l’espoir et pourraient sauver les céréales. Difficile d’anticiper les pertes éventuelles de rendement liées à la sécheresse. Mais pour certaines cultures, comme la chicorée, les pommes de terre ou les betteraves, les prochaines semaines seront capitales. "Il faudrait qu’on continue à avoir de l’eau de façon régulière. Et que la nature essaye de rattraper le retard qu’elle a pris", espère cette agricultrice.

En prairie, il existe une autre victime de la sécheresse : l'herbe, qui a encore besoin de pluie. Les agriculteurs attendent donc des précipitations, mais pas d'orages qui provoquent des dégâts.