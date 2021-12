"Il faut quatre jours pour tout monter": chez Julien, c'est presque la maison du Père Noël

En cette période de Noël, on parle beaucoup de décorations de sapin. Mais il y a aussi les villages de Noël qui fleurissent dans les maisons. Ils sont petits mais plus vrais que nature. Cette tendance s'accélère et certains magasins sont même dévalisés. Les prix peuvent aller jusqu'à 200€.

Chez Julien Gauthy à Ans, on se croirait presque dans la maison du Père Noël. Le passionné est un grand collectionneur de villages et de figurines de Noël. "J'en ai des centaines", dit-il. "Il nous faut quatre jours pour tout monter." Cela fait dix ans qu'il accumule ces maisonnettes remplies d'histoires. Il en a pour tous les goûts: un cirque animé, une usine de chocolat,... Mais la friterie et la caravane de chevaux sont les coups de cœur de Julien.

Julien a déjà dépensé plusieurs milliers d'euros pour ces petits morceaux de plâtre qui proviennent d'un peu partout. "De Hollande, d'internet et un peu dans les toutes grandes surfaces qui font des villages Noël."

Une véritable pénurie

Cette passion est de plus en plus répandue. Dans un magasin de Hognoul, les ventes de maisons ont même atteint des records cette année. A tel point qu'à 10 jours de Noël, il ne reste pratiquement plus rien. "Les clients sont venus ici pour se rattraper un petit peu de ce qu'ils n'ont pas su acheter l'année passée", explique Grégory Buntinx, le directeur adjoint. "Ca se voit un peu dans les rayons. Ce qu'il nous reste principalement, ce sont plutôt des maisons traditionnelles."

Vu la pénurie, Julien commande désormais sur Internet. Dans son salon, cette magie le rassure en période de crise. Ces quelques lumières et cette légère ambiance de fête suffisent pour lui redonner le sourire.