"Il faut que ce gouvernement arrête de nous prendre pour des esclaves": un syndicaliste explique pourquoi il bloque le zoning de Seneffe

Plusieurs zonings industriels sont bloqués vendredi matin par le front commun syndical FGTB-CSC. Notre reporter sur place, Nathalie Pierard, a interrogé l'un de ce syndicalistes qui participent à ces blocages. Danny Pauwels, président de délégation FGTB posté ce matin à Seneffe, explique: "C’est très important parce que nous avons une pension qui va s’allonger, des carrières qui vont s’allonger, donc il y a des gens qui ne pourront pas assumer ces carrières. Il y a des gens qui malheureusement ont, à cause de ces longues carrières, des accidents de travail, qui sont des malades de longue durée. Il faut que ce gouvernement arrête de nous prendre pour des esclaves. Il y a tant de jeunes qui demandent à travailler et à cause de ce gouvernement qui rallonge les carrières, ils ne savent pas travailler".