"Il faut une réparation": pour des Congolais installés en Belgique, les "regrets" du roi Philippe ne suffisent pas

Le discours du Roi a été suivi avec beaucoup d'attention par les Congolais installés en Belgique, et notamment dans le quartier de Matongé à Bruxelles. Certains Congolais du quartier Matonge à Bruxelles ne sont pas satisfaits des paroles du roi Philippe. C'est le cas d'Adriana qui s'attendait à des excuses. "Normalement, il fallait demander pardon au Congo. Parce qu'aujourd'hui, si le Congolais meurt ou manque de choses, c'est à cause des Belges", s'exclame-t-elle. "On peut dire ce que l'on veut mais ça reste des mots. Des gens ont été torturés. Et puis il y a l'aliénation mentale mise à toutes nos générations futures. Dans l'histoire, ils nous ont toujours menti", ajoute un autre jeune homme rencontré.

Ça me fait mal pour mon pays

Pas d'excuses prononcées par le Roi mais des regrets. Cela reste insuffisant pour certains qui s'attendent à des réparations. Ces dernières pourraient prendre différentes formes. "Le peuple espère. Le Roi devrait présenter ses excuses et réparer les forfaits commis par son grand-père au Congo", souffle l'un d'entre eux. "Le Congo est dans la merde. Je ne vois pas l'apport des Belges pour le Congo. Ça me fait mal pour mon pays. Pardonner les Belges oui. Mais il faut une réparation", ajoute une autre personne rencontrée.

Réaction plus positive pour d'autres. Selon eux, les propos du roi des Belges vont dans le bon sens concernant les jeunes qui représentent l'immense majorité de la population congolaise et qui sont l'avenir du pays. "La jeunesse doit pouvoir s'imprégner de cette mémoire tout en vivant en son temps et son époque. C'est ça qui est très important pour moi, et pour les jeunes. Le devoir de mémoire doit se faire à chaque époque", témoigne l'un d'entre eux. Il y a deux ans, le roi Philippe avait déjà exprimé ses regrets à l'occasion du soixantième anniversaire de l'indépendance du Congo.