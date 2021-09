"Il n'y a plus un seul jambon dans ce rayon": voici pourquoi certains supermarchés sont vides

Ce sont des images qui rappellent la prise d'assaut des rayons des grandes surfaces durant le premier confinement. Les rayons de nombreux magasins Carrefour sont vides, vous l'avez certainement remarqué en allant faire vos courses ce week-end. Ce problème d'approvisionnement est dû à une grève suite à l'annonce de licenciements au sein de la société logistics à Nivelles une société qui livre Carrefour. La grève sur place se poursuit jusqu'à mercredi une situation qui met surtout tous les franchisés de Carrefour en grande difficulté.

Au Carrefour d'Ixelles, notre équipe de journaliste constate que les rayons sont vides. "Il n'y a plus un seul jambon dans ce rayon, une seule tranche de charcuterie de disponible dans ce rayon", détaille le gérant qui nous emmène à travers un magasin dont les stocks diminuent de jour en jour.

"Dans la boucherie, cela devient compliqué. On n'a plus de poisson, rien du tout", nous montre le gérant, Nicolas Bols, inquiet.

Cela fait 1 semaine que ce franchisé subit la grève du prestataire Logistics de Carrefour. Et les biens alimentaires ne sont pas les seuls concernés. Ne cherchez pas de litière de chat, il n’y en a plus.

"La société qui fait grève, nous on ne travaille pas directement avec. C'est Carrefour qui travaille avec. Nous, notre fournisseur, c'est Carrefour. On se retrouve victimes de quelque chose pour lequel on n'a rien à voir", déplore le gérant.

Résultat, certains clients sont en colère dès leur arrivée… "C'est désolant", nous confie une cliente.

A chaque problème, il y a une solution. Les employés en profitent pour passer un coup de torchon dans les rayons vides. Nicolas, lui, cherche des alternatives pour satisfaire ses clients. "Comme pendant le Covid, je cherche à me fournir dans des marchés parallèles..."