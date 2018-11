"Il ne réagit pas à son prénom, il hurle et se roule par terre, on ne peut pas croiser son regard": le petit Ryan est accro au smartphone

Le magazine "Reporters" enquête sur la dangerosité des écrans pour les enfants.

Les écrans de smartphones, tablettes et PC sont dangereux pour les enfants. Aujourd’hui, les scientifiques en sont persuadés. Les rayons de ces écrans agissent négativement sur le cerveau et la concentration.

Ryan est un petit garçon qui ne parle pas du tout. Il hurle pendant 20 minutes en se roulant par terre, il ne réagit pas à son prénom et avec qui on ne peut pas croiser le regard. Il ne peut pas s'endormir sans smartphone. Cela fait des mois qu'il ne s'endort qu'avec les images et le son du téléphone. Comment réussir à changer la situation?

