"Il nous semblait essentiel d'orienter les élèves vers ces métiers-là": dans cette école de Namur, de nouvelles options voient le jour

L'option "Cirque" est disponible pour la rentrée à l’école des Métiers et des Arts de Namur. Dans quelques jours, Didier Oriol, professeur et artiste de cirque en stage pour le moment, apprendra le métier aux élèves du secondaire: "Quand on fait des études avec passion et avec envie, on est capable de pouvoir faire ce qu'on veut par la suite", estime-t-il. "Les débouchés, c'est clairement de pouvoir accéder au milieu du spectacle, et ce milieu, il est large et varié".

"J'aimerais beaucoup devenir circassienne"

L'option "Cirque" n'est accessible qu'à partir de la 3ème année technique de transition. Louise est encore trop petite pour s’inscrire. Mais plus tard, elle espère en faire son métier. "Oui, j'aimerais beaucoup. Je fais du cirque depuis quelques temps, donc j'aimerais beaucoup devenir circassienne".

Une option "Aspirant Nursing"

Alors que la rentrée approche à grands pas, d'autres nouvelles options voient le jour, comme "Aspirant Nursing", axée sur la petite enfance et l'encadrement dans le milieu hospitalier. "Nous avons décidé d'ouvrir cette option cette année, parce que comme on a pu le remarquer encore plus cette année avec le covid-19, le métier d'infirmier et d'aide-soignant sont des métiers en pénurie, et il nous semblait essentiel d'orienter les élèves vers ces métiers-là", explique Valérie Gysenlinx, directrice adjointe de l'école des Métiers et des Arts.



Reste encore à organiser l’accueil et la gestion des élèves. Les directeurs et enseignants s’activent en ce moment, à quelques jours d’une rentrée scolaire très particulière.