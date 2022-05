"Il veut tout quitter pour venir en Belgique, on s'aime": le mariage de Mariette et Luis Manuel, Dominicain, serait "mal vu par la commune"

Mariette est persuadée d'avoir trouvé le grand amour dans les bras de Luis Manuel. Un Dominicain de 30 ans son cadet. Elle dépense 10.000 euros par an pour faire des aller-retour entre la Belgique et Saint-Domingue. En 2018, Mariette et Luis Manuel se sont dit "oui" en République dominicaine.



"On s'aime et on voudrait vivre ensemble.

"Pour moi, ce n'est pas normal. J'ai été mal jugée par la commune. Je pense que ce mariage est mal vu. Ce n'est ni un mariage blanc, ni un mariage gris comme ils le prétendent. Lui (Luis Manuel) va tout quitter pour venir ici, si ce n'est pas me prouver qu'il m'aime, comment peut-il le faire alors?".



