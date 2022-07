"Avant que Ben ne s’en rende compte, Rosa a été attrapée par les flots": un an après les inondations, Alexander De Croo rapporte l'histoire d'un ado de 14 ans

Le Premier ministre Alexander De Croo a assisté ce matin à la cérémonie de commémoration organisée un an après les inondations à Chênée (en province de Liège). Plus tôt dans la journée, il s'était entretenu avec des habitants de la ville de Limbourg, touchés par les inondations, et avec les services de secours.

Un an, jour pour jour, après les inondations qui ont dévasté la vallée de la Vesdre et occasionné le décès de 39 personnes, le roi Philippe et la reine Mathilde étaient à Limbourg, jeudi matin, tout comme le ministre-président wallon Elio Di Rupo, le Premier ministre Alexander de Croo et le gouverneur de la province de Liège Hervé Jamar.

Dans son allocution, Alexander De Croo a exprimé "sa compassion" envers les victimes de ces terribles inondations. "Il y a des jours qui marquent l’existence. Qui balaient vos certitudes, qui bouleversent la vision que vous vous faites du monde. Jusqu’au plus profond de votre chair. Le 14 juillet 2021 fait partie de ces jours-là. De ces jours qui tristement marquent notre histoire. De ces jours dont nous nous souviendrons toujours", a-t-il débuté.

Avant de poursuivre : "Permettez-moi, d’exprimer une nouvelle fois ma compassion, aux familles qui ont perdu un proche, aux mères qui ont perdu un enfant, aux filles et fils qui ont perdu un père, aux amis qui ont perdu un ami. Je l’exprime au nom de tous les Belges. J’ai une pensée pour toutes les victimes. Toutes celles et tous ceux qui ont perdu un toit".

Son corps a été retrouvé trois jours plus tard

Le Premier ministre a également profité de cette journée de commémoration pour saluer le courage des Belges qui, confrontés à l'indicible, ont sauvé des vies. "Il y a un an, au cœur de la pire catastrophe naturelle que notre pays a connu, la Belgique a vu naître des héros. Des femmes et des hommes qui, parfois au péril de leur propre vie, ont sauvé des vies. Des femmes et des hommes s’entraidant pour s’en sortir ensemble. Au-delà de la langue ; au-delà des frontières. Sans se poser de questions. Dans un effort de solidarité qu’au cours de ma vie je n’avais encore jamais vu", a-t-il soufflé.

Il est également revenu sur l'histoire de Ben, racontée sur Facebook. "Il y a un an, le 14 juillet, Ben était en camp à Marcourt, à une heure en voiture d’ici. Il venait d’y faire la rencontre de Rosa, 15 ans, avec qui il s’était promis de changer le monde. Dans l’après-midi du 14 juillet, l’eau a commencé à monter incroyablement vite dans leur camping. Avant que Ben ne s’en rende compte, Rosa a été attrapée par les flots. 'J’ai sauté dans l’eau derrière elle et j’ai pu l’attraper. J’ai tenu Rosa jusqu’à ce que le monstre me l’arrache', détaille-t-il sur Facebook. Ben n’a jamais revu Rosa. Son corps a été retrouvé trois jours plus tard. Depuis, Ben a lancé la campagne #JusticeClimatPourRosa. Pour que nous n’oubliions jamais et pour que nous agissions. La Vesdre, l’Ourthe et la Meuse ont vu naître des héros. Des héros comme Ben et beaucoup d’autres. À nous de leur redonner espoir", rapporte le Premier ministre.