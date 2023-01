"Il y aura de grosses ristournes dès le début": en danger, les commerçants ont besoin de liquidités "pour payer les factures"

Les soldes débutent ce mardi 3 janvier mais la situation n'est pas bonne pour les commerces. Selon un sondage de l'Union des Classes Moyennes (UCM), plus de 3 commerçants sur 4 craignent de devoir arrêter leur activité. Une étude qui porte sur plus de 500 commerçants. Et le résultat a d'ailleurs beaucoup surpris l'UCM elle-même. Comment expliquer cela? D'après Pierre-Frédéric Nyst, président de l'Union des Classes Moyennes, cela s'explique par "les trois chocs", dit-il. "On a encore le contrecoup du choc du Covid, on a le choc énergétique et puis apparaît également le choc de l'indexation des salaires, les coûts salariaux en général. C'est ça qui plombe un peu le moral des commerçants. Ils ne sont pas dans une bonne situation pour commencer effectivement cette période de soldes", explique le président de l'UCM.

La période des soldes est fondamentale pour les commerçants puisqu'ils doivent liquider leur stock. Et cette année, il y en a particulièrement beaucoup. "Il faut des liquidités, parce qu'il y a toute une série de factures à payer bien entendu. Donc c'est vraiment l'hiver de tous les dangers si je peux dire", poursuit-il.

D'après lui, le seul espoir, dans l'immédiat, est de faire bons soldes d'hiver. Cela signifie-t-il pour autant que les démarques seront importantes dès le début ? Pour Pierre-Frédéric Nyst, oui. "A partir du moment où vous avez beaucoup de stocks et que vous devez faire des liquidités, je pense qu'il faut effectivement attirer les clients dans les centres-villes et auprès de nos commerçants, auprès de nos petits commerçants", indique le président de l'UCM.

Ce dernier rappelle qu'il est aussi très important de se rendre dans les petits commerces, d'aller s'y faire conseiller. "C'est vraiment fondamental et donc bien sûr, il faudra et il y aura, d'après les commerçants qu'on a sondés, des grosses ristournes dès le début. Je pense que c'est un élément très important. On espère que le temps sera de la partie aussi. C'est toujours un peu compliqué parce que là, on ne peut pas tirer de pronostics à ce niveau-là. Mais il faut vraiment essayer de retrouver - et je sais bien que la période est difficile - un peu de shopping plaisir. Et vos commerçants vous attende dès demain matin", conclut-il.