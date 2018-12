"Il y en a qui crient comme s’ils étaient dans Rocky IV": Marc est excédé par les bruits de la salle de muscu à côté de chez lui

Marc vit un véritable calvaire. Il habite à côté d'une salle de musculation. Et cela entraîne des nuisances que l’homme ne supporte plus. Les équipes d’Images à l’appui ont recueilli son témoignage.





Rien pour limiter le bruit

"C’est ouvert six jours sur sept de 9h à 21h, mais c’est plutôt de 7h du matin à 21h. Et je ne peux même pas compter sur un mois de vacances ou quelque chose, parce que c’est 12 mois par an", explique Marc.

Si un mur et quelques plantations camouflent en partie le vis-à-vis, rien ne semble mis en place pour limiter le bruit.

"Il y a une porte. Celle-ci reste ouverte pratiquement toute l’année. On entend des cris parce qu’il y en a qui crient comme s’ils étaient dans Rocky IV en train de faire des pompages et tout le bazar… Il y en a qui laisse tomber les poids. Ça je peux comprendre mais alors qu’on ferme cette porte pour qu’on n’entende pas de bruits", commente Marc.





Une découverte étonnante

Fatigué et à bout de nerfs, Marc s’étonne de ne pas avoir été concerté avant la construction de la salle. L’homme s’est donc rendu au cadastre de sa commune et a fait une découverte étonnante. De l’aveu même des autorités, aucune demande de permis de bâtir n’a été introduite pour cet espace de musculation.

La suite du reportage est à découvrir dans Images à l’appui, ce soir à 19h45 sur RTL TVI.