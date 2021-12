"In my name": 1800 affiche collées cette nuit pour attirer l'attention sur la situation critique des sans-papiers

©Facebook In my name

Dans la nuit, plus de 250 citoyens ont détourné des milliers d’espaces publicitaires et ont placé 1800 affiches dans des stations de métro, des abribus et des gares du pays. L’action vise à réclamer la régularisation des personnes sans-papiers et a eu lieu dans plusieurs villes du pays (notamment à Liège, Leuven, Gand, Namur, Bruxelles, Anvers, Charleroi, Mons, Tournai, LLN, Nivelles...). Ce matin, 5.000 accroche-porte seront accrochés dans les transports en commun dans le but d’attirer l’attention sur la situation des sans-papiers. Ces actions s’inscrivent dans la cadre de la campagne "In My Name" qui vise à récolter 25.000 signatures pour la proposition de loi d’initiative citoyenne pour la régularisation.