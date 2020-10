"J'ai mon épouse qui en a beaucoup souffert": Pierre-Yves Jeholet appelle à une grande prudence

Invité de Fabrice Grosfilley à 7h50 sur Bel RTL, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) a levé le voile sur certaines mesures qui seront annoncées vendredi à 09h00 lors d'une conférence de presse détaillant les décisions prises jeudi soir par le comité de concertation. Les écoles devraient rester ouvertes et le public ne serait plus autorisé dans les stades, a-t-il indiqué sur Bel RTL.

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a par ailleurs appelé au respect des mesures : "On peut prendre toutes les mesures que l'on veut, si elles ne sont pas respectées, ça ne marchera pas". Lui-même testé positif au coronavirus le mois dernier, Pierre-Yves Jeholet se dit particulièrement touché par l'épidémie : "J'ai une épouse qui en a souffert énormément pendant 10 jours et j'ai ma maman qui est hospitalisée aujourd'hui. Je pense qu'on est chacune et chacun concernés".

"Personne n'est à l'abri, protégez-vous. C'est en vous protégeant que vous protéger aussi vos proches, vos collègues, vos amis mais aussi les personnes les plus fragilisées. Plus que jamais aujourd'hui, respectons le personnel soignant, soyons aussi solidaire", lance-t-il enfin.

COVID 19 Belgique : où en est l'épidémie ce vendredi 23 octobre?

Un nouveau comité de concertation se tient aujourd'hui: quelles décisions pourraient être prises?