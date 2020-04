"J’ai pris une chemise plastique dans la farde de ma fille": Adil nous présente son masque très original

L'Académie royale de Médecine de Belgique a fait savoir samedi qu'elle recommandait le port du masque en tissu pour la population en cette période de Covid-19 et pendant celle du déconfinement. Si le couvre-visage artisanal permet une filtration de 70% des particules virales, l'Académie rappelle en outre que l'efficacité de ces masques sera amoindrie si elle n'est pas couplée avec les mesures de lavage fréquent des mains et de distanciation sociale.

Vous êtes nombreux à vous être confectionné un masque pour vous protéger et protéger les autres face à la propagation du coronavirus. En tissu, en papier ou en plastique, comme Adil, que nous avons croisé en pleine séance de sport dans un parc bruxellois.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos

Limiter la propagation de la maladie

Les masques ont un rôle à jouer dans la prévention de la transmission du Covid-19, a déclaré samedi le virologue Emmanuel André vendredi lors du point presse des autorités sanitaires sur la pandémie de coronavirus en Belgique.

"Nous pensons, comme les autres médecins, que tout ce qui va prévenir l'infection est bon à prendre. Et, les masques ont un rôle à jouer dans la prévention de la transmission, un rôle d'autant plus important que la distanciation physique est plus difficile à appliquer. Le rôle du masque est présent dans la réponse générale depuis le début de cette épidémie pour prévenir les infections. Il a été surtout appuyé au niveau des institutions de soins là où le niveau d'exposition est très important. En règle générale, le masque est un élément parmi d'autres mais ne peut pas être le seul pour aider à protéger la population et certainement dans une logique de déconfinement progressif mais nous ne sommes pas encore à ce stade-là", souligne l'expert.

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)