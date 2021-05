"J’ai vu des clients partir (sans payer) en courant": 5 à 10 % de recettes en moins sur certaines terrasses de Tournai

A Tournai, les terrasses ouvertes posent un problème aux cafetiers et restaurateurs. Les établissements notent une augmentation des clients mauvais payeurs. La grivèlerie causerait une perte de 5 à 10% chez certains commerces.

Le week-end dernier, les terrasses étaient remplies et plusieurs établissements horeca que notre équipe a rencontré ont été victimes de ces vols particuliers. A Tournai, la situation est accentuée par la proximité avec la France. Il y a aussi les masques qui renforcent l’anonymat et puis la difficulté de se lancer dans des poursuites en justice pour des sommes allant de 5 à 100 euros. Cette situation est un souci pour tout un secteur qui est resté fermé pendant plusieurs mois. Et comme solution, on procède de plus en plus souvent au prépaiement sur les terrasses à Tournai, c’est notamment ce que recommande la Fédération Horeca.

"Le fait d’encaisser directement les additions nous permet d’éviter la grivèlerie, chose à laquelle nous avons dû faire face depuis la réouverture et cela nous évite entre 5 et 10% de pertes, car malheureusement cela concerne des clients de tous âges. Tout le monde se permet lors de fortes affluences de partir sans payer", explique Ashley Eelke, un cafetier.

On a fermé pendant sept mois. Je trouve cela honteux de partir comme ça

Quelle est la réaction des clients au prépaiement ? Pour ce patron d'établissement, même si cela peut paraître un peu particulier au tout début, cela ne représente aucun problème.

"Ces vols, on trouve cela vraiment dommage. On a fermé pendant sept mois. Je trouve cela même honteux de partir comme ça", confie encore Ahsley qui raconte avoir vu le week-end dernier des clients partir en courant. C’est ce qu’on appelle le phénomène du resto-basket présent depuis deux, trois ans. "Comme un jeu j’ai l’impression", déplore encore le cafetier.