"Je crois que si je lui offre un cadeau, elle ne prend même pas la peine de le déballer": que pensent les jeunes couples de la Saint-Valentin?

La Saint Valentin a-t-elle toujours autant de succès auprès des jeunes? Mélanie Renda et Bruno Spaak ont cherché à le savoir pour le RTL INFO 13H.

Il nous vient du XIVe siècle, et pourtant, Saint Valentin semble garder toute sa fraîcheur auprès des jeunes. Tom a 18 ans. En couple depuis 10 mois, il compte bien marquer le coup: "Un week-end, un bouquet de fleurs et une perle", détaille-t-il. Pour les 18-24 ans, le 14 février est l’occasion de s’échanger des mots doux, voire plus... La moitié d’entre eux profitent de ce jour pour s’offrir un moment coquin. "Ce qui fonctionne vraiment très bien, ce sont les petits bouquins un peu coquins, on a aussi tout ce qui est petit chéquiers, les leçons de kama sutra. On a aussi des bougies de massages qui fonctionnent très bien chez les jeunes", explique Lena Bortolato, vendeuse.





Une fête "commerciale"



La majorité s’accorde : il s’agit d’une fête commerciale. Alors à défaut de cadeau, les plus jeunes optent pour un moment de partage. "C’est une fête qui nous oblige à nous offrir des cadeaux et à se voir pour la Saint-Valentin, donc on va juste se voir, mais rien faire de spécial", explique Margaux, en couple avec Arnaud. "Je me retiens de lui offrir plein de trucs, mais je crois que si je lui offre un cadeau, elle ne prend même pas la peine de le déballer", explique Charlie, le compagnon de Nesrine.





Une rose rouge? "Ca représente toujours l’amour quand même"

La traditionnelle rose rouge a elle aussi toujours la cote. 6€50 l’unité, c'est un petit investissement pour un étudiant. Mais selon Michael, 21 ans, c’est une valeur sûre: "Non, ce n’est pas ringard, c’est toujours d’actualité, puis ça représente toujours l’amour quand même", explique-t-il.



Victoria et Nicolas sont en couple depuis 7 ans: eux, continuent à célébrer leur passion ce jour-là.