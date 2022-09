"Je me suis déjà fait harceler": Child Focus lance un jeu pour aider les enfants à trouver leur Max, une personne de confiance

Child Focus lance ce mercredi un outil pédagogique dans une école communale d'Uccle, en région bruxelloise. Le but est d'aider les enfants à trouver leur Max, c'est-à-dire une personne de confiance. Pour se faire, l'association a mis en place un jeu de société à destination des écoles.

Un jeu de société pour apprendre aux enfants à ne pas rester seul face à ses problèmes. "Chaque personnage a une couleur et un problème. A chaque fois, on va essayer de les sauver pour ne pas qu’ils fuguent", explique une jeune fille. "Du harcèlement scolaire ou du chantage. Par exemple, on demande 1.000 euros pour ne pas envoyer une photo", précise un élève.

David Antoine est le parrain de l’opération. L’animateur de Radio Contact a distribué des porte-clés aux enfants pour qu’ils les donnent à leur Max. "C’est une personne de confiance pour ces enfants. Le but est qu’ils puissent discuter avec leur Max de tous les sujets qu’ils souhaitent", explique-t-il.

"Je me suis déjà fait harceler"

Ces élèves ont entre 10 et 12 ans. Plusieurs ont déjà une personne de confiance vers qui se tourner, d’autres y réfléchissent. "Moi, c’est ma mère parce qu’elle a toujours eu confiance en moi et moi aussi. C’est une grande relation qu’on a à deux", confie Léonie, 11 ans. "Moi aussi, c’est ma maman. On a toujours été proches et j’ai une entière confiance en elle. Je sais que si j’ai un problème, elle pourra m’aider", explique Cléo, sa copine de classe. "J’y ai réfléchi et j’ai pensé à ma maman. Puis, je me suis dit que si j’avais des problèmes avec elle, comment je ferais pour lui en parler. Ce ne serait pas possible du coup", souligne Antonin, un autre élève. "Je me suis déjà fait harceler. C’était aux louveteaux. J’en ai parlé aux chefs et ils l’ont réglé", raconte Arthur un camarade.

A cet âge, les enfants ne sont pas encore confrontés à l'envoi de photos dénudées à leur petit-ami par exemple. "Mais j'ai déjà entendu parler de ça et la personne qui a envoyé ça a eu de graves problèmes. Elle a été harcelée", confie Léonie. "Je ne connais personne qui a eu ce problème, mais je sais que cela existe. Et si on le fait, il faut avoir une totale confiance en la personne parce que c'est très dangereux", ajoute Cléo.

Pourquoi cette trance d'âge ?

Selon l'association, il est important de faire de la prévention dès l'âge de 10 ans. "On a choisi l’âge de 10-12 ans pour être certain que chaque enfant de cet âge soit relié à un ou plusieurs Max avant d’entrer dans l’adolescence, mais bien évidemment plus on commence tôt en termes de prévention, mieux c’est", souligne Nadège Bastiaenen, coordinatrice des équipes de prévention chez Child Focus.

L’objectif est de supprimer le silence et le secret souvent imposé dans les situations d’abus. Le jeu circulera dans les écoles primaires qui en font la demande.