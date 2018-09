"Je ne peux pas vous décrire dans quel état j'étais": un steward de Ryanair assure avoir été licencié après s'être exprimé dans la presse

La CNE a décidé d'attaquer Ryanair devant le tribunal du travail de Bruxelles pour le licenciement d'un steward belge, militant syndical. Selon l'organisation, la compagnie aérienne porte atteinte aux libertés syndicales en reprochant à son ancien employé d'avoir parlé à la presse lors de la grève du 25 juillet.

Sarkis Simonjan était steward chez Ryanair depuis près de 5 mois. En juillet dernier, il devient militant et revendique de meilleures conditions salariales. "Mon mouvement a été stipulé dans les médias", renseigne-t-il au micro de Céline Praile pour Bel RTL.



Deux motifs ont été invoqués



Le 20 septembre dernier, ce Belge est convoqué pour un entretien à Dublin. "Deux personnes de l'agence qui m'a recruté, m'ont annoncé que j'étais licencié. Elles ont lu la lettre de licenciement sans donner plus de commentaires, et sans me donner le droit de commenter cela", indique-t-il.

Selon lui, deux motifs ont été invoqués par sa direction. "Le premier était mes absences dues à des maladies. Elles ont d'ailleurs été certifiées par un médecin. Et le deuxième était parce que j'ai médiatisé ma revendication et ma démarche avec les syndicats", affirme-t-il.

En apprenant cela, Sarkis Simonjan est désabusé. "Quand je suis revenu, je ne peux même pas vous décrire dans quel état d'esprit j'étais. J'étais très mal".





"Ils ont violé mes droits"



Or plusieurs mois après les faits, l'ex-steward a décidé d'obtenir gain de cause. "J'ai compris que je ne me suis pas laissé abusé par le système de mon ex-employeur. Ils ont violé certains droits. Aujourd'hui, je vais défendre mes droits et mon état d'esprit est aussi de soutenir à mes ex employeurs car l'objectif de Ryanair n'aboutira pas. Ils essaient d'intimider mes collègues pour qu'ils ne fassent pas grève le 28", confie-t-il.

La CNE a décidé de porter plainte. Le syndicat chrétien attaquera Ryanair devant le tribunal du travail de Bruxelles pour atteinte aux libertés syndicales.

"Il n'a pas été licencié pour ce qu'il a dit mais il a été licencié parce qu'il a parlé à la presse. On trouve ça totalement scandaleux. C'est quelqu'un qui s'est mis en avant pour ses collègues et ça", assure Yves Lambot, secrétaire permanent CNE. Avant d'ajouter: "On attaque car c'est inacceptable d'entendre ces choses-là. C'est vraiment un état totalitaire dans lequel nous nous trouvons en Irlande. Il (Sarkis Simonjan, ndlr) régit ici en fonction de la loi belge et c'est ça qui doit être tenu en compte. Donc nous allons attaquer Ryanair à ce sujet".