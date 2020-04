Confinement prolongé? Annulation de grands évènements? Des décisions devraient être prises mercredi

Le Conseil national de sécurité, qui avait énoncé les mesures de confinement et leur prolongation jusqu'au 19 avril, se réunira une nouvelle fois mercredi prochain, a indiqué jeudi le ministre-président Jan Jambon (N-VA) au parlement flamand. Il est probable qu'il prenne alors une décision concernant les évènements estivaux habituels comme les festivals de musique.

Le Conseil national de sécurité rassemble la Première ministre, les ministres-présidents des entités fédérées, les ministres compétents ainsi que des experts. Il se penchera mercredi une nouvelle fois sur la crise du coronavirus en Belgique. La question des grands évènements d'été sera à son programme ce jour-là, a précisé Jan Jambon jeudi en commission Culture du parlement flamand. "Je pense qu'une décision sera prise", ajoute-t-il, même si celle-ci concernera probablement les évènements jusqu'à fin juillet, et non jusqu'à la toute fin des vacances scolaires.

Plus tôt cette semaine, le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem (CD&V) avait déjà laissé entendre que les grands rassemblements de l'été devront probablement être annulés. Le Conseil national de sécurité se penchera sans doute aussi sur la possible prolongation, jusqu'au 3 mai, des mesures de confinement et de distanciation sociale valables actuellement jusqu'au 19 avril.

