"Je préfère être belle et avoir froid": peut-on tomber malade en s’habillant trop légèrement?

Même en plein hiver, certaines personnes portent des vêtements légers. C’est notamment le cas de certains adolescents qui ne se séparent jamais de leurs mini-chaussettes et de leurs baskets basses. D’autres portent un crop top sous une doudoune. Des garçons se contentent d’une seule couche de vêtement sous leur veste.

Chez elles et chez eux, être stylé est très important et passe même avant le besoin d’avoir chaud. "Je préfère être belle et avoir froid", lance Victoria qui porte des tenues plus légères et elle assume son choix : "Je n’aime pas mettre de grosses couches parce que cela ne va pas trop avec les vestes. J’attrape des rhumes, mais voilà…".

Selon le médecin généraliste Lawrence Cuvelier, les ados résistent très bien au froid : "Les ados ont des bouleversements hormonaux et aussi un métabolisme extrêmement efficace, ils transforment leur nourriture en chaleur et plus tard on le transforme en graisse, donc ils se défendent mieux contre le froid".

Ce n’est pas parce qu’on a une sensation de froid que l’on tombe forcément malade. Il n’est pas prouvé que s'habiller léger fait tomber malade. Attention quand même : le système immunitaire n’est pas invincible, même s’il est en général très bien développé chez les ados. En hiver, les muqueuses se dessèchent, ce qui augmente le risque de subir les attaques de virus respiratoires.

Refroidir son corps augmente la susceptibilité aux infections, mais c’est la combinaison de plusieurs facteurs qui fait qu’une personne attrape la grippe ou un autre virus.