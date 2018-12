"Je suis là pour aider et tenter de changer les mentalités": devenir "Responsible Young Driver", c'est encore possible!

Si vous souhaitez devenir "Responsible Young Driver" pour le soir du nouvel An, c'est encore possible. Des tests de conduite sont organisés ce jeudi en début d'après-midi à Mons et à Etterbeek. C'était déjà le cas hier.



A quoi est-ce que cela ressemble ?

Notre journaliste Justine Pons a assisté au test d'aptitude de Cédric, 21 ans. "J'étais assez confiant mais hésitant, parce que chaque année ce n'est pas le même moniteur, et puis les voitures sont différentes".

Pour obtenir le titre de "Responsible Young Driver", plusieurs qualités sont indispensables. "La connaissance du code de la route, et surtout l'envie et la passion de vouloir aider", a indiqué Cédric.

"J'estime que rouler sous influence, ce n'est pas correct, et je suis là pour aider et tenter de changer les mentalités", a encore ajouté ce jeune conducteur qui passera son nouvel An pour la troisième fois consécutive dans sa voiture.

Si vous aussi vous êtes intéressé et que vous souhaitez devenir bénévole, toutes les infos se trouvent sur le site des "Responsible Young Drivers".





Test de conduite



L'an dernier, nous avions suivi le test de conduite de Laurent, Responsible Young Drivers depuis 6 ans. Vous pouvez revoir le reportage ci-dessous.