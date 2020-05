"Super contente de revoir mes copines": Lisa, 11 ans, prête à retourner à l’école

Notre journaliste Nicolas Lowyck débriefait le Conseil national de sécurité en direct avec une famille de Bruxelles. Ana Gonzalès, maman de quatre enfants, dont une petite Lisa qui reprend l’école mardi, donnait son sentiment sur ce retour attendu: "Elle tient à terminer cette année avec un point de finalité, simplement pour aller dire au revoir à ses copines, à son professeur".

Je sais très bien qu’il faut respecter les gestes barrières

"Je suis super contente de revoir mes copines, ma prof, etc.", a confié Lisa. La fillette a-t-elle peur de retourner à l’école dans un tel contexte de crise : "Non, on aura des masques, je sais très bien qu’il faut respecter les gestes barrières avec mes copines".



