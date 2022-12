"Je veux être seule quand il faut les installer": Joëlle possède … plus de 500 pères Noël

Une passion originale et de saison. Joëlle collectionne les pères Noël. Des centaines de bonhommes vêtus de rouge qui nécessitent une semaine d'installation. Un reportage de Gautier Falque.

"C'est le premier que nous avons acheté", raconte Joëlle en désignant un grand père Noël qui trône sur son buffet. Et depuis, Joëlle en cherche encore et encore. Chez elle, il y en a de toute sorte. De la fève à la bougie en passant par les poupées russes. Il y en a même un tout petit. "Celui-ci est mini parce qu'à la base, c'est pour mettre au collier d'un chien."

Ça fait 25 ans que Joëlle accumule toutes ces pièces. Il y en a partout chez elle, jusque dans les toilettes. C'est une passion qui lui vient de l'enfance quand elle écoutait Tino Rossi entonner Petit papa Noël. "Encore maintenant, quand j'entends cette chanson, ça me rappelle tous les souvenirs."





La collection de Joëlle s'élève maintenant à plus de 500 pères Noël. Résultat: il lui faut une semaine pour tout installer. "Je veux être seule quand il faut les installer. Je suis dans mon monde et je me balade dans chaque pièce pour choisir où les mettre."

Pendant qu'elle cultive sa passion pour le personnage ici, en Belgique, Joëlle rêve de s'envoler pour la Laponie rencontrer "le vrai".