"L'air dans l'avion est devenu irrespirable, les enfants hurlaient": les passagers d'un vol Tanger-Bruxelles racontent la panique à bord

Un incident s'est produit dans un avion lundi à Tanger au Maroc. Les passagers d'un vol à destination de Bruxelles ont eu beaucoup de mal à respirer à cause d'un problème d'air conditionné. Des voyageurs nous détaillent les faits.

"Mon amie est en pleurs à l’aéroport de Tanger au Maroc. Elle est sous le choc (...) Les passagers sont tous sortis en urgence de l’avion qui n’avait plus d’air avant le décollage", nous a envoyé Sandrine via le bouton orange Alertez-nous lundi à 8h du matin.



Il s’agit du vol à destination de Bruxelles opéré par la compagnie Royal Air Maroc. L'appareil devait décoller lundi 27 août à 3h du matin. Mais suite à un gros problème à bord, tous les voyageurs sont sortis de l'avion dans la panique. Selon les premiers témoignages de passagers, il s'agirait d'une défaillance de "l'air conditionné".



Un père de famille a également raconté la panique à bord. "L'air est devenu irrespirable, les stewards avaient du mal à gérer les passagers. Le ton est monté car des enfants pleuraient et hurlaient. Plusieurs personnes ont fait des malaises. J'ai un nourrisson de 5 mois et nous n'avons pas pu récupérer le maxi cosy", nous a écrit Sofiane lundi à 4h50 du matin.



Fatiha, une autre voyageuse, a également contacté la rédaction quelques minutes après l'incident. La femme décrit la même scène inquiétante... "Au moment où nous rentrions dans l'avion, il y avait une température excessivement haute. Nous n'arrivions plus à respirer. Il n'y avait pas d'oxygène", a décrit la femme sous le choc.





"Les gens étaient paniqués"



Sandrine, inquiète pour son amie et la famille de cette dernière, nous explique que les passagers sont tous sortis "en urgence" de l’avion. "L’hôtesse demandait aux passagers de s’asseoir, mais les gens étaient tellement paniqués qu’ils voulaient juste une chose, sortir de l’avion", a ajouté l'intermédiaire.





Image envoyée par Sandrine L.



Les passagers auraient alors attendu de nombreuses heures afin d'avoir un autre vol... Mais mardi matin à 1h50, les passagers patientaient toujours à l'aéroport, près de 22h après les faits. La situation commençait à devenir difficile... voire insupportable. "Je suis avec un nourrisson de 5 mois. Nous n'avons plus de lange et il ne nous reste que deux dosettes de lait", nous a précisé Sofiane, le père de famille.





La réaction de la compagnie



Nous avons contacté la compagnie ce mardi matin. Elle affirme que l'avion à destination de Bruxelles a finalement décollé très tôt ce matin. "Le vol d'hier a été retardé mais il a quitté Tanger. Il est arrivé à Bruxelles à 6h45", a répondu un employé de Royal Air Maroc joint par téléphone.



Cependant, la compagnie aérienne n'était pas en mesure de nous répondre concernant l'incident qui a eu lieu à bord. L'homme nous a juste précisé que Royal Air Maroc n'a pas de porte-parole, nous détaillant ensuite le fonctionnement de l'entreprise. "Nous, on ne peut pas savoir pourquoi ce vol a été retardé. Le service Royal Air Maroc ne traite les réclamations que par email", nous précise-t-il.